Минск, , 14:33 — REGNUM Александр Лукашенко 24 августа во время выступления на республиканском педсовете в Минске анонсировал «перезагрузку» системы образования и снова пообещал избавить педагогов от загрузки несвойственными им функциями и бумажной отчётностью. Такие обещания он раздаёт второй десяток лет, при этом бюрократическая нагрузка на педагогов только возрастает.

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Зачитывая своё выступление, Александр Лукашенко констатировал, что дисциплину и порядок в школах за четверть века бессменного правления окончательно не навели — этим занимается министр образования Игорь Карпенко.

Руководитель постсоветской республики, считающий себя «православным атеистом», подчеркнул: «Школа — это храм. И туда нужно приходить как в храм. Порядок и дисциплина в этом храме зависят не только от прихожан, но и от тех, кто отвечает за состояние этого храма, то есть учителей».

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Он снова напомнил о ранее поставленной задаче освободить педагогов от выполнения несвойственных им функций и сократить документооборот, сообщив: «Про функции, несвойственные педагогам, излишний документооборот даже и говорить не хочу. Если вопросы не решены, полетят головы, прежде всего — с министра образования и вице-премьера профильного».

«С 1 января 2022 года мы должны найти возможность значительно простимулировать в материальном плане работу классных руководителей и кураторов групп учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. Поручаю правительству в ближайшее время внести соответствующие предложения, — сообщил Лукашенко. — Подумайте и доложите, как можно поддержать специалистов дошкольных учреждений».

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