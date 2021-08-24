Москва, 24 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. АвтоВАЗ может запустить выпуск электрокаров Lada в 2027—2028 годах. Об этом сообщил глава компании Николя Мор на Московском международном форуме автомобилестроения (IMAF).

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

«Мы надеемся, что Lada начнет производство электромобилей в 2027—2028 годах», — отметил глава АвтоВАЗа.

Мор также отметил, что эти сроки будут обсуждаться с правительством России, поскольку для выпуска электрокаров требуется поддержка государства.

По его словам, на то, чтобы создать в России условия для вывода электромобилей Lada на авторынок, понадобится десять лет.

Напомним, согласно пояснительной документации к группе инициатив социально-экономического развития, в России планируют выпустить 25 тыс. электрокаров к 2024 году.

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