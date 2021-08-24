Минск, 24 августа 2021, 14:30 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его настораживает тенденция отъезда молодых людей за границу. Об этом он сказал республиканском педсовете, сообщает президентская пресс-служба.
Он отметил, что белорусские педагоги готовят высококлассных специалистов, которые ценятся за границей, однако «есть пробелы в воспитательной функции учреждений образования».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что время ставит перед системой образования беспрецедентный по своей серьезности вызов.
Лукашенко традиционно обратился к проблеме массового участия учащихся и интеллигенции в протестных выступлениях, небывалый подъём которых был продемонстрирован в 2020 году. Он заявил: «Уроки усвоены. Случившиеся события предопределили глобальность тех вопросов, которые мы вынесли на этот педсовет. Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности».
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