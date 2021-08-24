Минск, , 14:30 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его настораживает тенденция отъезда молодых людей за границу. Об этом он сказал республиканском педсовете, сообщает президентская пресс-служба.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Можно и задачу по химии сформулировать так, что ребенок будет гордиться своей страной, и наоборот. Почему так ставлю вопрос? Потому что часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Не все, но тенденция настораживает», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что белорусские педагоги готовят высококлассных специалистов, которые ценятся за границей, однако «есть пробелы в воспитательной функции учреждений образования».

«Какую оценку мы с вами должны поставить себе за патриотическое воспитание детей? Наверное, до 10 мы с вами не дотягиваем. Об этом говорят факты», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что время ставит перед системой образования беспрецедентный по своей серьезности вызов.

Лукашенко традиционно обратился к проблеме массового участия учащихся и интеллигенции в протестных выступлениях, небывалый подъём которых был продемонстрирован в 2020 году. Он заявил: «Уроки усвоены. Случившиеся события предопределили глобальность тех вопросов, которые мы вынесли на этот педсовет. Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности».

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