Красноярск, 24 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела по обвинению адвоката в крупном мошенничестве завершено в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 августа в Главном следственном управлении СКР по красноярскому краю и Хакасии.

Pixabay.com Суд

По данным следствия, в 2018 году адвокат заключил договор с супружеской парой. Он обязался оказывать юридическую помощь их сыну, находящемуся под стражей по обвинению в совершении нескольких особо тяжких преступлений.

Через какое-то время родители попросили адвоката помочь с изменением меры пресечения их сыну на более мягкую, не связанную с лишением свободы. Также они хотели, чтобы суд назначил ему более мягкий приговор.

Адвокат заявил о том, что может решить этот вопрос через знакомых в правоохранительных органах, которым нужно передать 1 млн рублей. Эта информация была ложной, однако родители за несколько месяцев собрали необходимую сумму. В том числе они одолжили денег у знакомых.

Адвокат, получив деньги, никому их не передал, а распорядился ими по своему усмотрению.

В 2019 году суд признал молодого человека виновным. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. После этого родители неоднократно пытались вернуть свои деньги. После нескольких неудачных попыток они обратились в УФСБ.

Обвиняемый не признал вину. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, пожилая жительница Казани обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенников.

Читайте также: В Казани пенсионерка перевела мошенникам накопленные за 15 лет сбережения