Москва, 24 августа, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Главными претендентами на победу в сезоне 2021/22 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) являются ЦСКА, «Ак Барс», «Авангард» и «Металлург». Об этом 24 августа заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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«Претенденты все те же: ЦСКА, «Ак Барс», «Авангард». Может, «Металлург» подтянется», — сказал Третьяк.

Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября.

Напомним, обладателем Кубка Гагарина в 2021 году стал омский «Авангард», который в финале победил ЦСКА.