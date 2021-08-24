Киев, 24 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Давка случилась в Киеве, где 24 августа проходит парад по случаю 30-летия независимости Украины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Sajmon~commonswiki Вид на Киев

Военный парад проходит на Крещатике — главной улице Киева. Из-за жары его участникам становится плохо. Медики в толпе не могут помочь пострадавшим, людям помогает велополиция.

Также давка произошла в метро из-за перекрытого перехода со станции «Крещатик» на «Майдан Независимости». Толпа скопилась на станции «Театральная».

По данным министерства обороны Украины, в праздничном шествии задействованы более 5 тыс. военных, а также техника и летательные аппараты.

Как сообщало ИА REGNUM, у президента Украины Владимира Зеленского заметили слёзы на глазах. Он наблюдал за театрализованными сценками с участием маленькой девочки с букетом цветов, которая символизировала Украину.

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