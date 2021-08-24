Тюмень, 24 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 257 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 августа сообщает региональный оперативный штаб.

Pixabay.com Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 260 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 24 августа коронавирусом заразились 53 156 человек, выздоровели 47 406 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 24 августа в регионе скончались 1333 пациента с COVID-19 (на 23 человека больше, чем днём ранее).