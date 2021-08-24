Владикавказ, 24 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В Северной Осетии число случаев летального исхода от осложнений, вызванных COVID-19, увеличилось до 415. Такие данные привело 24 августа региональное управление Роспотребнадзора. По информации портала «15-й Регион», за сутки скончались 18 пациентов, что является самым большим показателем смертности за все время пандемии.

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Всего в РСО-Алании стали носителями коронавируса 20 458 жителей региона. Только за последние сутки их стало больше на 72 человека. Сумели справиться с болезнью с начала пандемии 19 535 человек.

Общее число «активных больных» в регионе составляет, по данным федерального оперативного штаба, 2052 человек. В настоящее время проходят лечение в госпиталях 508 пациентов.

Стоит отметить, что данные регионального управления Роспотребнадзора и федерального оперативного штаба по коронавирусной статистике существенно отличаются. Так, согласно информации оперштаба на 24 августа число носителей коронавируса в РСО-Алании составляет 20 386 человек, выздоровели из них 17 983 пациента, не смогли спасти врачи 351 заболевшего.