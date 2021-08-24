Мурманск, 24 августа, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Мурманской области за последние сутки число больных COVID-19 пополнили 175 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, лидер по числу новых заболевших — Мурманск. Там инфекцию подтвердили у 71 человека. Всего на лечении с ковидом находятся 12 682 северянина.

Выросло и число летальных исходов. За сутки скончались девять ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 1768.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский штаб принял решение ограничить присутствие родителей на школьных линейках.