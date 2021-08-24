Москва, 24 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Российская пенсионная система нуждается в принципиальном изменении. Об этом 24 августа в рамках веб-семинара «Пенсионная реформа. Как примирить непримиримых противников» заявил инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Нынешняя пенсионная система нуждается в принципиальном изменении», — сказал он.

По его словам, российский пенсионный фонд к экономике имеет слабое отношение и испытывает постоянный дефицит.

«Давайте говорить прямо: наша пенсионная система в значительной степени финансируется государством, и называть ее пенсионной — это извращение», — сказал Коган.

Причины этого, по словам экономиста, связаны с низкими доходами населения и отсутствием доверия.

«Государство должно обеспечить только социальную часть пенсии. И всё! Никаких накопительных. Государству нельзя давать то, что ему давать нельзя», — сказал экономист.

Также он заявил, что в будущем «мы столкнемся с дичайшим дефицитом квалифицированной рабочей силы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучало мнение, что российской пенсионной системой недовольны все — и работодатели, и работники, и пенсионеры.