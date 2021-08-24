Москва, 24 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover представил новую версию Range Rover Sport SVR под названием Ultimate, которая появится на российском авторынке. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу компании.

Land Rover Range Rover Sport SVR Ultimate

Модель подготовило подразделение Special Vehicle Operations. Отличительной особенностью модели стало покрытие кузова, выполненное из тонких стеклянных частиц. Данное покрытие создает эффект звездного сияния.

Range Rover Sport SVR в версии Ultimate имеет три варианта отделки кузова. Причем цветовая гамма состоит из двух новых оттенков Maya Blue Gloss и Marl Grey Gloss. Также существует более сдержанный окрас Ligurian Black Satin.

Модель получила контрастную крышу Narvik Black, которую дополняют черные корпуса зеркал, черная радиаторная решетка и капот, выполненный из углеволокна. Кроме того, экстерьер новинки выделяется 22-дюймовыми коваными колесным дисками с пятью сдвоенными спицами и черными тормозными суппортами.

Range Rover Sport SVR Ultimate публично будет представлен на выставке Salon Privé, которая пройдет в Великобритании во дворце Бленхейм с 1 по 5 сентября 2021 года. В России стоимость новинки составит от 12 227 000 рублей.

Ранее были обнародованы фотографии нового Range Rover Sport, оснащенного двигателем V8 от BMW.

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