В России появится Range Rover Sport SVR в версии Ultimate
Москва, 24 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover представил новую версию Range Rover Sport SVR под названием Ultimate, которая появится на российском авторынке. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу компании.
Модель подготовило подразделение Special Vehicle Operations. Отличительной особенностью модели стало покрытие кузова, выполненное из тонких стеклянных частиц. Данное покрытие создает эффект звездного сияния.
Range Rover Sport SVR в версии Ultimate имеет три варианта отделки кузова. Причем цветовая гамма состоит из двух новых оттенков Maya Blue Gloss и Marl Grey Gloss. Также существует более сдержанный окрас Ligurian Black Satin.
Модель получила контрастную крышу Narvik Black, которую дополняют черные корпуса зеркал, черная радиаторная решетка и капот, выполненный из углеволокна. Кроме того, экстерьер новинки выделяется 22-дюймовыми коваными колесным дисками с пятью сдвоенными спицами и черными тормозными суппортами.
Range Rover Sport SVR Ultimate публично будет представлен на выставке Salon Privé, которая пройдет в Великобритании во дворце Бленхейм с 1 по 5 сентября 2021 года. В России стоимость новинки составит от 12 227 000 рублей.
Ранее были обнародованы фотографии нового Range Rover Sport, оснащенного двигателем V8 от BMW.
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