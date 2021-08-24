Сергиев Посад, Московская область, 24 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В подмосковном Сергиевом Посаде установят памятник автору русской матрешки Василию Звездочкину. Об этом 24 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Эксклюзивная матрешка

Объект культуры планируется установить в 2022 году. Его открытие будет приурочено к году народного искусства и нематериального культурного наследия народов.

«Новый интерактивный памятник в человеческий рост будет изображать похожего на Звездочкина токаря, который на станке изготавливает матрешку. При этом колесо от токарного станка сможет покрутить любой желающий», — сказано в сообщении.