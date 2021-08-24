Турочакский район, Алтай, 24 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Турочакском районе Республики Алтай задержан и заключён под стражу местный житель, обвиняемый в совершении убийства, совершенном в июне 2018 года. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Damien Thorne Нож в крови

По данным следствия, рано утром 17 июня 2018 года обвиняемый выстрелил в бывшую супругу из огнестрельного оружия, затем несколько раз ударил её ножом. В результате женщина скончалась на месте. Мужчина пустился в бега. Его объявили в федеральный розыск, однако поиски затянулись.

«С целью его поиска неоднократно проводились всевозможные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе обследовались лесные массивы вблизи Телецкого озера, поиск велся и в соседних с республикой регионах», — отметили в управлении.

Наконец, 22 августа 2021 года, спустя три года после убийства, обвиняемого нашли в Турочакском районе республики, где он пытался спрятаться в тайге. При задержании он попытался оказать сопротивление, применив против полицейского слезоточивый газ. Выяснилось также, что долгое время он скрывался в Новосибирской области.

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