Саратов, 24 августа, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Саратовской области в отношении бывшего и действующего сотрудников исправительной колонии возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

С сентября 2017 года по июнь 2020 года начальник центра трудовой адаптации осужденных и начальник отдела материально-технического обеспечения исправительного учреждения УФСИН России по Саратовской области получили через посредника от директора коммерческого предприятия частями взятку в виде денег на общую сумму 326 850 рублей. За незаконное вознаграждение подразумевался выбор данной организации в качестве поставщика материалов для нужд исправительной колонии.

Противоправные действия подозреваемого выявлены сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

Подозреваемые задержаны, проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

ИА REGNUM напоминает, с сентября 2015 года по ноябрь 2019 года замдекана по учебной работе одного из университетов Саратова неоднократно лично получала от студентов взятки путем перечисления денег на ее банковские счета. Вознаграждение предназначалось за получение учащимися положительных оценок при сдаче экзаменов и зачетов, а также общее покровительство в учебе. Общий размер взяток составил не менее 240 тыс. рублей.

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