Кишинёв, 24 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии 24 августа в третьем окончательном чтении приняли законопроект об упрощении процедуры назначения директора Национального антикоррупционного центра (НАЦ). Трансляцию из зала заседаний вела пресс-служба законодательного органа.

Facebook.com/ParliamentRM В парламенте Молдавии

Согласно действующему законодательству, в Молдавии главу НАЦ назначают члены парламентского комитета по правовым вопросам на основании конкурса. В законопроекте предлагается назначать директора антикоррупционного центра простым большинством голосов. Назначение проводится на пять лет.

За принятие законопроекта проголосовали 55 депутатов парламента от пропрезидентской партии «Действие и солидарность». Документ вступит в силу после его подписания президентом страны.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что поправки нужны для реализации стратегии по борьбе с коррупцией на 2021 — 2024 годы.

Стоит отметить, что 24 августа парламент Молдавии в окончательном чтении принял законопроект, в котором предусмотрено упрощение процедуры увольнения генпрокурора республики.