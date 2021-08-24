Уфа, 24 августа, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Льготный проезд в пригородных поездах устанавливается с началом учебного года для школьников и студентов в Башкирии. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Электричка

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Сообщается, что скидку в 50% с 1 сентября смогут получить школьники и студенты в пригородных поездах АО «Башкортостанская ППК».

Такая же скидка будет предоставляться для проезда по Пензенской, Ульяновской, Челябинской областям и республике Мордовия. По Оренбургской области будет предоставляться скидка в размере 25%.