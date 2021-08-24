Минск, 24 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. «Время ставит перед системой образования беспрецедентный по своей серьезности вызов», — заявил 24 августа Александр Лукашенко во время выступления на республиканском педсовете в Минске. Участники мероприятия обсуждают стратегические вопросы развития белорусской системы образования до 2030 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Лукашенко традиционно обратился к проблеме массового участия учащихся и интеллигенции в протестных выступлениях, небывалый подъём которых был продемонстрирован в 2020 году. Он заявил: «Уроки усвоены. Случившиеся события предопределили глобальность тех вопросов, которые мы вынесли на этот педсовет. Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности».

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«Не умаляя роль семьи, мы все с вами хорошо понимаем, что именно воспитатель и учитель стоят у истоков формирования народа как единой нации. Наука это называет национальной идентичностью. По-простому это патриотизм», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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«Вопрос, который сегодня, как говорится, висит в воздухе: должна ли школа участвовать в политической жизни страны? Ответ однозначный: школа не может быть вне политики. Вообще политики не бывает без школы. Но политика там должна быть только одна — государственная. Флаг и гимн — государственные. И давайте прекратим разговоры на эту тему», — подчеркнул руководитель постсоветской республики.

Он сообщил также: «Я скажу так: от президента страны до нянечки в детском саду, мы все: общество, школа, родители — отвечаем за нравственное и духовное развитие детей. Других вариантов нет и быть не может».

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