Томск, 24 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Данные по заболеваемости COVID-19 после вакцинации проанализировали и обнародовали в Томской области.

Mos.ru Вакцинация

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Как сообщили ИА REGNUM 24 августа в региональной администрации, только у 1,05% жителей Томской области, сделавших одну или обе прививки от COVID-19, в дальнейшем диагностировали коронавирусную инфекцию.

По словам замгубернатора региона по социальной политике Алёны Левко, в подавляющем большинстве случаев вакцинированные переносят болезнь легко и без осложнений. Половина из заболевших, которые ранее были вакцинированы, это люди старше 60 лет, с сопутствующими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Прививка помогла им перенести заболевание легче.

«Меньше всего заболевших — среди вакцинированной молодёжи от 18 до 30 лет», — отметила Левко.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 августа в Томской области от коронавируса привились 266 194 жителя, в том числе оба компонента вакцины получили 234 740 человек. Что касается вакцины «Спутник Лайт», её получили 5489 человек.