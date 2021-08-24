Новосибирск, 24 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Многофункциональная ледовая арена к Молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023 в Новосибирске будет построена своевременно. Об этом сегодня, 24 августа, заявил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

«Первоначальный график по контракту с генподрядчиком был сделан с большим запасом, предполагалось все заблаговременно и спокойно сделать, а теперь придётся проявить обычный строительный героизм, но, в любом случае, все будет сделано в срок», — подчеркнул он.

Шмидт уточнил, что правительством региона предприняты все возможные меры для того, чтобы наверстать отставание: увеличено число рабочих на стройплощадке, достигнуты дополнительные договорённости со строительными организациями, работающими на объекте, привлечены все дополнительные ресурсы — трудовые и финансовые.

По словам министра, строительство объекта находится на особом контроле.