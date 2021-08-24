Москва, 24 августа, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Кремле никак не относятся к тому, что осужденный блогер Алексей Навальный продолжает свою общественную деятельность из колонии. Об этом 24 августа заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В Кремле никак не относятся к этому, это абсолютно не наше дело», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что Навальный из колонии публикует статьи и обращается к своим сторонникам.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, братья мошенническим путем похитили деньги ООО «Ив Роше Восток», а также ООО «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК). Сумма похищенных средств составила около 31,2 млн руб. Суд приговорил Олега Навального к 3,5 года колонии, а Алексея Навального — к 3,5 года условно.

В начале февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы постановил заменить Навальному условный срок лишения свободы на реальный в рамках дела компании «Ив Роше».С учётом года пребывания под домашним арестом он проведёт в колонии два с половиной года.