Москва, 24 августа, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Для России выделение МВФ $17,5 млрд существенного значения не имеет. МВФ начисляет специальные права заимствования в рамках своей программы по преодолению кризиса, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Javier Ignacio Acuña Ditzel МВФ

«Причем согласно правилам организации, начисления производятся пропорционально позиции страны в активах фонда. В первую очередь эти SDR эмитированы для поддержки тех стран, у которых из-за пандемии появились сложности с обслуживанием долга.

Их можно зачислить в резервы ЦБ РФ, чтобы повысить их объёмы, но у ЦБ и без того одни из крупнейших резервов в мире.

Можно эти средства конвертировать в реальные деньги, продав тем, кто захочет купить, но, во-первых, это пропорционально сократит позицию России в МВФ, а во-вторых, у страны достаточно источников доходов, так что смысла в этом нет.

Ну и, наконец, можно потратить на помощь другим странам, передав им эти SDR, как призывает МВФ. Возможно, часть или вся эта сумма на эти цели и будет потрачена из соображений внешней политики.

Но вспоминается очень мало примеров того, когда помощь России другим странам приносила хотя бы какую-то ответную лояльность», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка $650 млрд распределил между странами мира Международный валютный фонд (МВФ). Россия получила около $17,54 млрд.

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