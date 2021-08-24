Джакарта, , 14:08 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниес Басведан заявил, что программа вакцинации беженцев и просителей убежища в столице Индонезии близится к завершению, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

Губернатор пообещал вакцинировать каждого иностранца в Индонезии.

«Это правда, что мы пытаемся обеспечить вакцинами всех, как рабочих, так и беженцев», — заявил Аниес Басведан.

Губернатор Джакарты направил письмо министру здравоохранения страны, в котором содержалось предложение о внедрении вакцинации против коронавируса для иностранных граждан, беженцев и просителей убежища.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 19 106 случаев заражения SARS-CoV-2.

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