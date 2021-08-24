Киев, , 14:04 — REGNUM Результаты, с которыми Украина подошла к 30-летию своей независимости, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Так считает корреспондент Первого канала Кирилл Брайнин.

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Прежде всего, он обратил внимание на то, что у Киева на момент распада Советского Союза были лучшие исходные данные — сильная промышленность, сильное сельское хозяйство. Сейчас, по оценке МВФ, ВВП упал больше чем на треть от показателя 1991 года.

«Если, например, взять оценки Международного валютного фонда, то 65% сейчас у нас валовый внутренний продукт, 65% от того, который был по расчетам МВФ в 1991 году. Ни одна страна постсоветская не провалилась так в экономике, как Украина, при том, что Украина имела лучший из всех постсоветских стран лучшие исходные данные», — комментирует ситуацию директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По словам премьер-министра Украины в 2010—2014 гг. Николая Азарова, в настоящее время Украина являет из себя пример, хрестоматийный пример несостоявшегося государства.

«То есть формально есть президент, есть пост президента, а что этот президент решает самостоятельно? А может он решить вопрос войны и мира, например? Не может, потому что, что ему скажут, так сказать, американские хозяева, то он и сделает», — замечает Азаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что за тридцать лет вырастили на Украине целое поколение людей, главной отличительной чертой которых стала патологическая ненависть к России, написал в своей статье Вадим Наумов.

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