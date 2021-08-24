Новосибирск, 24 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Каратисты из 50 регионов страны впервые за 20 лет соберутся на турнире в Новосибирской области. Всего в чемпионате, который пройдёт с 27 по 30 августа, будут участвовать более 300 спортсменов. Они выступят в четырёх дисциплинах — ката, весовые категории, ката-группа, командные соревнования. Об этом сегодня, 24 августа, рассказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Андрей Пронин ИА REGNUM Карате

«Новосибирская область организует крупнейшие соревнования по самым разным видам спорта, и чемпионат России по карате станет ещё одним важнейшим турниром для повышения престижа региона. Более 5,5 тысяч жителей области занимаются этим видом спорта. Кроме этого, мы являемся первым субъектом РФ, в котором развивается адаптивное карате», — отметил Ахапов.

Новосибирскую область представят более 40 каратистов. Среди них — мастер спорта, победитель чемпионата России 2018 года Александр Щербань, мастер спорта международного класса, серебряный призёр премьер-лиги карате 1 (Париж, 2017) Илья Грановесов и мастер спорта, призер чемпионата Европы Юрик Оганнисян.