Улан-Удэ, 24 августа, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ перед судом предстанет группа местных жителей по обвинению в разбойном нападении на ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, на скамье подсудимых окажутся двое мужчин и две женщины 28−34 лет.

Цитата из кф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». реж Евгений Шерстобитов. 1964. СССР Мальчиш-Кибальчиш

По данным следствия, 17 апреля 2021 года вечером они распивали спиртное, когда встретили 12-летнего мальчика, гостившего у деда в соседней квартире. Накануне он заступился за пожилого мужчину перед пьяными соседями, просивших у него деньги на алкоголь.

«Обвиняемые преградили ребёнку путь, после чего один из мужчин нанес школьнику удар пустой стеклянной бутылкой по голове в область затылка. Затем вся компания принялась избивать упавшего мальчика, а одна из женщин похитила у него из кармана 1 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

В какой-то момент школьнику удалось вскочить на ноги и выбежать на улицу, после чего он позвонил в полицию. Пьяная компания была задержана и заключена под стражу. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на громкое дело обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, поручивший наградить храброго мальчика за защиту деда. Ему вручили медаль СКР «Доблесть и отвага». Кроме того, его пригласили учиться в Кадетский корпус ведомства.

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