Самара, 24 августа, 2021, 14:05 — ИА Регнум. 434 новых носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 87 156 случаев заражения этой инфекцией. При этом по области всего скончались 3067 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие 24 часа была констатирована смерть 21 пациента с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 75 803 человек, в том числе 241 человек победил эту инфекцию за минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 23 августа в регионе за сутки выявили 437 случаев заражения коронавирусом.