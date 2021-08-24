Пенза, 24 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В западных районах Пензенской области с 25 по 30 августа ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

ИА REGNUM Жара в городе

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По данным регионального управления Росгидромета, в ночь на среду, 25 августа, а также в утренние часы местами по Пензенской области возможен туман с видимостью 500 метров и менее. Температура воздуха ночью составит +11…+13 градусов, днем — до +25. Осадков не прогнозируется.

ИА REGNUM ранее сообщало, в большинстве районов Саратовской области с 24 августа до 1 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

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