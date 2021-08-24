Омск, 24 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В Омской области мужчина обвиняется в убийстве, совершённом с особой жестокостью (п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 24 августа в областном следственном управлении СКР.

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Пьяный 20-летний злоумышленник расправился со своей жертвой — 22-летней девушкой — 20 августа в Кировском административном округе Омска.

Мужчина нанёс своей знакомой, которая не могла передвигаться из-за травмы позвоночника, не менее 57 ударов по телу различными колющими и режущими предметами. Ему предъявлено обвинение.

Расследование продолжается. За совершённое преступление омичу грозит до 20 лет лишения свободы, либо пожизненный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми суд вынес приговор мужчине, который убил супругу.

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