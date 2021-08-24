Кубинка, Московская область, 24 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Производитель гиперзвуковых ракет «Циркон» поставит их Министерству обороны России в рамках подписанного контракта. Об этом сообщили 24 августа журналистам в оборонном ведомстве.

Минобороны России Летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон»

Минобороны и НПО машиностроения заключили государственный контракт на поставку ракеты 3М22, также известной как «Циркон». Генеральному директору НПО Александру Леонову вручили этот документ на военно-техническом форуме «Армия-2021».

Универсальная гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» предназначена для поражения морских и наземных целей. Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре начнутся испытательные пуски этой ракеты с атомной подводной лодки (АПЛ) «Северодвинск».

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