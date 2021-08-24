Москва, 24 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Автоматическая станция «Луна-25» должна быть отправлена на космодром «Восточный» в начале или середине весны следующего года. Об этом 24 августа рассказал первый заместитель гендиректора — генеральный конструктор АО «НПО Лавочкина» Александр Ширшаков в эфире телеканал «Россия-24».

Петр Данилов ИА Красная Весна Луна

По словам Ширшакова аппарат должен быть запущен в космос в мае 2022 года.

«За месяц-полтора до этого должны прибыть на космодром», — уточнил он.

Также генеральный конструктор рассказал, что космический аппарат будет лететь на Луну в течение 12 дней и добавил, что в настоящее время предприятию нужно закончить только огневые и комплексные испытания.

«Мы полностью проверим работоспособность аппарата», — добавил Ширшаков.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа стало известно, что возобновление пусков ракет-носителей «Стрела», разработанных в ВПК «НПО машиностроения», с космодрома «Байконур» не планируется.