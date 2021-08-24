Ханты-Мансийск, 24 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 154 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (35 случаев), сообщает 24 августа региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 158 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 24 августа в Югре зарегистрировано 69 484 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 65 562 человека, 1042 пациента с COVID-19 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).