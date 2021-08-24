Миасс, Челябинская область, 24 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. На Тургоякском шоссе в районе Миасса Челябинской области ограничили движение транспорта. Об этом сообщили журналиста в мэрии.

(сс) Алексей Петров Миасс

Речь идёт об отрезке между остановкой КБ им. Макеева и Машгородком. Принимаются меры к ликвидации пожара. До северной части округа водителей просят выбирать другой маршрут.

«В ближайшее время движение будет восстановлено», — надеются мэрии.

Также лесной пожар подобрался к садоводческим товариществам «Урал-1», «Урал-2» и «Урал-5». Садоводов просят принять меры по сохранности своего имущества.