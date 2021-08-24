Москва, , 13:57 — REGNUM Задача Кремля заключается в том, чтобы не дать Украине использовать транзит в качестве инструмента давления на нашу страну, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 24 августа, комментируя высказывания директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского.

Газопровод Gazprom.ru

Ранее Биричевский заявил РИА Новости, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину, но в настоящее время вопрос таким образом не стоит.

« Тема «Северного потока — 2» и транзита российского газа в Европу через территорию Украины пережёвана многократно. В торгово-экономическом плане она абсолютно ясна. Россия заинтересована наращивать объем газа, продаваемого европейцам. Она, как и Европа, хочет стабильности поставок. Украинский маршрут 100-процентной стабильности не обеспечивает. Именно в Киеве сидят те, кто хочет использовать привязку российских поставок газа в Европу к Украине как «оружие»: будет что-то «не по-нашему», перекроем. История последнего десятилетия и сегодняшнее поведение украинских верхов ясно говорит об этом.

Именно поэтому предложение главы «Нафтогаза Украины» о непременном сохранении нынешних объемов прокачки газа через Украину и использования СП-2 для «дополнительных» поставок является для нас неприемлемым.

Задача Кремля заключается в том, чтобы не дать Украине использовать транзит в качестве инструмента давления на нашу страну — того самого «оружия», о котором по принципу вора, на котором и шапка горит, всё время твердят в Вашингтоне и Киеве. Ключ к этому — способность России обеспечить средние потребности Евросоюза без украинского маршрута и заинтересованность европейцев в том, чтобы в случае увеличения их потребностей украинский маршрут работал бесперебойно — даже если в Вашингтоне и уж тем более в Киеве захотят его перекрыть.