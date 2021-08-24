Ульяновск, 24 августа, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает гореть трава. Это следует из данных управления МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст после пала травы

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

По данным ведомства, 23 августа спасатели десять раз выезжали на тушение сухой травы. Из них половина возгораний произошла в Ульяновске, два пожара — в Чердаклинском районе.

Всего за сутки огнём пройдено более 7 гектаров площадей, в том числе в Ульяновске горело более 6,5 гектаров травы.

Кроме того, за последние сутки зарегистрирована термическая точка: в населённом пункте Кармалейка Барышского района. Это был техногенный пожар, он ликвидирован.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 по 27 августа местами в лесах области Ульяновской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, объявлен «оранжевый» уровень опасности».