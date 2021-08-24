Москва, 24 августа, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В российскую 201-ю военную базу в Таджикистане поставили партию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет». Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) МО РФ.

Mil.ru Российские военные в Таджикистане

По данным пресс-службы, ПТРК передали на вооружение артиллеристам. Сообщается, что «Корнеты» могут поражать не только бронетехнику, а также вертолёты и беспилотники. Ракеты поражают цели на дистанции от 100 метров до 5,5 километров.

В начале августа на российскую военную базу в Таджикистане также поставили различное стрелковое вооружение и зенитно-ракетные комплексы «Верба».

Стоит отметить, что 201-я военная база является самым крупным российским военным объектом за пределами РФ. Подразделения базы дислоцированы в Душанбе и Бохтаре.