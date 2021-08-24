Париж, 24 августа, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Компания Renault представила новый кемпер SpaceNomad на базе минивэна Trafic. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Renault Renault Trafic SpaceNomad

Новинка будет продаваться только в шести странах Европы: Швейцарии, Германии, Австрии, Бельгии, Дании и Франции. Продажи начнутся в начале 2022 года.

Созданием кемпера занимался производитель кемперов Pilote. Новый Trafic SpaceNomad доступен в двух вариантах длины с четырьмя или пятью сиденьями.

За счет откидной крыши в кемпере освобождается место для двух кроватей. Кроме того, в автодоме есть душ и мини-кухня.

Также модель получила различные силовые установки и две коробки передач на выбор — «механику» и «автомат».

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