Будапешт, , 13:57 — REGNUM Рабочий визит в Будапешт министра иностранных дел РФ Сергей Лавров начал с возложения венка к памятнику советским воинам-освободителям на площади Сабадшаг в центре венгерской столицы. Об этом сообщается на сайте МИД РФ 24 августа.

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Венок собран из гвоздик цвета российского триколора. На церемонии также присутствовали сотрудники российского посольства и общественных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Сергей Лавров прилетел в Будапешт 23 августа в рамках рабочей поездки по европейским странам, которая пройдёт с 24 по 27 августа. Во время визита главы российского внешнеполитического ведомства предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений Будапешта и Москвы. Главы дипломатий наметят дальнейшие шаги по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в условиях пандемии COVID-19, а также обсудят актуальные вопросы международной повестки дня.

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В рамках рабочего визита в Венгрию Лавров также выступит на совещании послов и постоянных представителей этой страны при международных организациях.