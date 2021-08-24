Саров, Нижегородская область, 24 августа, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Фронт огня пожара, который пришел из заповедника на территории Мордовии, находится на расстоянии около 1,5 км от периметра Сарова. Об этом сообщает на своей официальной странице в социальной сети РФЯЦ-ВНИИЭФ (Российского федерального ядерного центра) со ссылкой на данные оперативного штаба.

Vk.com/rosatom_vniief Лесной пожар

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Площадь активного горения лесов на территории Нижегородской области составляет около 300 гектаров.

Работают пожарные расчеты из шести регионов страны, МЧС и Росгвардия — всего около 1,1 тыс. человек и 250 единиц техники. Пожар также ликвидирует авиация — вертолеты МИ-8, МИ-26, КА-32 и самолет-амфибия Бе-200.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. Накануне правительственная комиссия ввела режим межрегиональной чрезвычайной ситуации в Нижегородской области и Мордовии в связи с лесными пожарами в Мордовском государственном природном заповеднике.

На территории заповедника огонь прошел 8,65 тыс. гектаров площади, сообщает по состоянию на 0:00 24 августа ФБУ «Авиалесоохрана».