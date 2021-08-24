Киев, 24 августа, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский прослезился во время просмотра устроенного в честь 30-летия независимости страны театрализованного действия об украинской истории.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

В центре Киева были разыграны театрализованные сценки, символизирующие страницы истории Украины начиная с времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе.

Каждую из сценок проходила маленькая девочка, символизирующая Украину, с букетом цветов. Под конец одного из действий Зеленский прослезился.

После девочка подбежала к военным, а на Крещатике началось прохождение войск.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Украина отмечает 30-летие провозглашения независимости, состоявшегося в 1991 году. Одним из главных праздничных мероприятий в Киеве станет масштабный военный парад, в котором примет участие тяжёлая техника и авиация.

Ранее от имени США с Днём независимости Украины народ страны поздравил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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