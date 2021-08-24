Москва, 24 августа, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Специальные права заимствования (СДР) как международное резервное средство занимает незначительную долю, как в структуре мировых международных резервов, так и в объемах международного кредитования, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Как «бесплатный» финансовый ресурс СДР в первую очередь интересен для стран с ограниченным доступом к финансированию, а также для стран, обладающими незначительными государственными активами в золоте и иностранной валюте.

Предполагается, что последняя эмиссия может стать источником суверенной помощи беднейшим странам мира без дополнительной нагрузки на национальные финансовые системы. При этом в сложившихся условиях кредитные риски потенциальных кредиторов даже при использовании механизмов МВФ весьма высоки.

Для России позиция СДР в структуре международных резервов — не доминирующая. С учетом нового выпуска СДР составит примерно 4% от настоящего объема международных резервов страны.

Российская Федерация никогда не использовала данный ресурс в системе своих международных кредитных отношений. Вероятнее всего, и в будущем позиция СДР в международных резервах может рассматриваться Россией, как некий «неприкосновенный запас»

Это запас на случай непредвиденного финансового форсмажора, который, учитывая высокий уровень достаточности международных резервов РФ, пока не угрожает национальной экономике», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный валютный фонд (МВФ) выделил России $17,5 млрд в виде специальных прав заимствования.

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