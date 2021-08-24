Белград, 24 августа, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич в этом месяце не получил приглашение приехать в Брюссель на новый раунд переговоров с Приштиной, но если такое приглашение поступит, он намерен его принять. Об этом лидер Сербии заявил журналистам 24 августа в Белграде.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Если я получу приглашение, я туда поеду», — цитирует телеканал РТС слова Вучича.

На вопрос, значит ли это, что в августе нового раунда технического диалога между Белградом и Приштиной не будет, президент Сербии ответил утвердительно.

Напомним, что предыдущий раунд диалога президента Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти посредник ЕС Мирослав Лайчак назвал чрезвычайно трудным.