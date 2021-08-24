Ульяновск, 24 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Ульяновской области выздоровели ещё 187 пациентов с коронавирусом, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 24 августа, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 72 323 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 290.

Победили болезнь 65 770 пациентов с коронавирусом, из них за последние сутки вылечились 187 жителей.

В то же время в Ульяновской области умерли ещё два пациента с коронавирусом. Таким образом, COVID-19 стал причиной смерти 2 243 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на 23 августа прививку сделали 312 103 жителя, что составляет 52,4% от плана. В том числе привились двумя компонентами (то есть завершили вакцинацию) 261 250 человек.