Томск, 24 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Томскую область поступило 9600 доз вакцины от коронавируса «Спутник V» и 24 356 доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом ИА REGNUM сообщили 24 августа в областной администрации. Препараты распределят во все муниципалитеты региона.

Екатеринбург.рф Вакцинация

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По данным обладминистрации, от COVID-19 на сегодняшний день привиты 266 194 жителя региона, в том числе оба компонента вакцины получили 234 740 человек. Прививку «Спутник Лайт» сделали 5489 томичей.

За весь период прививочной кампании Томская область получила 343 911 доз вакцины от коронавируса. В основном это «Гам-КОВИД-Вак» (273 709 доз).

Как сообщало ИА REGNUM, к 24 августа в регионе выявили уже 40 052 носителя коронавируса.