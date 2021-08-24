Москва, 24 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В России пенсионная система стала крайне острым политическим вопросом. Об этом 24 августа в рамках веб-семинара «Пенсионная реформа. Как примирить непримиримых противников» заявил экономист Евсей Гурвич.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Пенсионная система — это суперострый политический вопрос. Очень чувствительный для населения. Практически все недовольны нынешней пенсионной системой. И пенсионеры, и работающие, и работодатели. И решить все эти недовольства все сразу не получится. Они противоречат друг другу. Есть объективные противоречия между всеми участниками. И я не верю, что в обозримом будущем будут рассматриваться радикальные варианты пенсионной реформы», — сказал Гурвич.

По его словам, в России есть пенсионная система, но нет пенсионной политики.

«Не сформулированы цели и проблемы и то, каким образом мы будем их решать», — сказал Гурвич.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что жители РФ не доверяют длинным страховым пенсионным схемам.