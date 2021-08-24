Тольятти, Самарская область, 24 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели работника на бумажной фабрике возбудили в Тольятти. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

theaucitron На бумажной фабрике

По версии следствия, к работе на бумажной фабрике был допущен мужчина 2000 года рождения без проведения необходимого инструктажа по технике безопасности.

Сообщается, что рабочий попал в движущийся механизм продольно-резательного станка, в результате чего скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти возбудили дело по факту гибели рабочего на предприятии, который работал на бетоносмесительной установке.