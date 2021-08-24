Москва, 24 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Мужчина из окна жилого дома выстрелил в женщину, сорвавшую цветы с клумбу, сообщает 24 августа ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Екатерина Чеснокова ИА Красная Весна Цветочная клумба

Происшествие случилось 23 августа примерно в 23:00 на улице Старый Гай. Мужчина выстрелил из травматического пистолета в женщину, срывавшую цветы с клумбы. Пуля попала в колено. Госпитализация не потребовалась.

Позже выяснилось, что цветы были посажены супругой стрелявшего. Стрелок является уроженцем Сухума. Проводится доследственная проверка.