Пенза, 24 августа, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Пензе 1 сентября введут ограничения на продажу алкогольной продукции, сообщает мэрия.

Донор Нет алкоголю!

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В соответствии с принятым городской администрацией постановлением, руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям 1 сентября запрещено осуществлять продажу алкогольной продукции в розничных торговых точках. Данные меры приняты с целью соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья жителей, прежде всего несовершеннолетних, уверяют в мэрии.

В Пензе правоохранительные органы в День знаний усилят контроль за деятельностью торговых точек по реализации алкоголя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии, согласно региональному законодательству, не допускается розничная продажа спиртного в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города и Дня знаний. Нарушителям грозит штраф до 40 тыс. для должностных лиц и до 300 тыс. для юрлиц.

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