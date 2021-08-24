Ставрополь, 24 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки были сняты с учета после выздоровления от COVID-19 сразу 249 пациентов. Это самый большой суточный показатель с весны 2021 года. Общее число сумевших справиться с болезнью достигло в крае 60 642 человек, сообщили 24 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За те же сутки прирост числа новых пациентов с ковид составил 349 человек. Всего на Ставрополье стал носителем опасной инфекции за все время 72 721 житель. Из них не удалось спасти врачам 2186 человек. Только за последние сутки число смертей в крае увеличилось на 18.

В настоящее время «активными» больными на Ставрополье являются 9893 человека. Из-за большого количества ковид-пациентов власти региона решили увеличить коечный фонд госпиталей.

«Мы оперативно реагируем на сложившуюся обстановку. В том числе разворачиваем дополнительные койки в COVID-госпиталях края. На сегодня их 4086. Практически столько же, сколько было в пик заболеваемости в крае в прошлую «волну», — написал губернатор края Владимир Владимиров 23 августа в своем Instagram.⠀