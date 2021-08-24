Новосибирск, 24 августа, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Аграрии Новосибирской области в 2021 году закупили 1557 единиц новой техники и оборудования на общую сумму более 6,5 млрд рублей. К середине августа они превысили годовые плановые показатели, сообщило региональное правительство.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сельскохозяйственные работы

«Темпы технической модернизации сельского хозяйства региона продолжают рекордный рост, — уточнили в областной администрации. — Планами на 2021 год предусматривалась закупка хозяйствами региона 1065 единиц техники общей стоимостью 6 млрд рублей. К середине августа аграрии не только достигли годовых плановых показателей, но и превысили их: приобретено 1557 единиц новой техники и оборудования на общую сумму более 6,5 млрд рублей. В сравнении с аналогичными датами 2020 года рост тоже значительный: на 154 единицы техники и 1,2 млрд рублей».

Среди районов в обновлении технического парка лидируют Краснозерский, Коченевский, Купинский, Чановский, Тогучинский.