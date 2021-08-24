Луганск, , 13:43 — REGNUM Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал статью «Почему Донбасс был и останется русским». Обозначив основные исторические вехи региона, он напомнил, что в 2004 году «Донбассу не нужны бессмысленные пляски и продиктованные заокеанскими псевдопартнёрами лозунги».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

"Донбасс — промышленный регион, где люди привыкли работать и созидать. Так сложилось исторически. И мы трудились, пока остальные были заняты «майданом». Мы не поддерживали Киев в его «оранжевых» устремлениях и остались в стороне от этого безумства, итог которого проявился в существенном экономическом ослаблении страны. Мы верили, что ситуация изменится и Украина воспрянет. Но у авторов «майданов» были свои планы на будущее государства», — отметил глава республики.

По его словам, спустя 10 лет всё повторилось: украинская столица снова начала утопать в новых цветах и кричалках, которые быстро сменились выстрелами, убийством сотен людей и последующим госпереворотом. Националистам, которые стали пробиваться к власти, этого показалось мало.

«Одесская трагедия 2 мая 2014 года показала истинное лицо не только радикалов и националистов, скандировавших про «Единую Украину» и «Европу», но и правительства, которое заняло свои кресла после протестов в Киеве. Вслед за «Одесской Хатынью» окончательно пришло понимание того, что с людьми, которые захватили власть в стране через смерти и убийства, нам не по пути и мирного диалога уже не получится», — подчеркнул Леонид Пасечник.

По его словам, многовековая летопись региона, безусловно, оставила свой отпечаток и на формировании населения Луганской и Донецкой народных республик как русской по духу, истории и культуре нации.

«В 2014-м мы заявили о своем желании не просто остаться единым целым с братским народом, а показали своё отношение к политике террора и геноцида со стороны Киева. Наблюдая все эти семь лет за обнищанием жителей Украины, марионеточными президентами, живущими по «вказивкам» заокеанских сюзеренов, стремительным скатыванием страны в экономическую пропасть, невиданными разгулами коррупции во власти, народ Донбасса ни на минуту не пожалел о своем решении.

Мы выбрали мир, Русский мир, но отстаивать и защищать этот выбор нам пришлось как дипломатическими средствами, так и с оружием! И нет ни малейшего сомнения, что победа будет за нами!» — резюмировал глава ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что современная Украина является рассадником фашизма, пишет в своей статье блогер Анна Люберцева. По её словам, украинские националисты продолжают вовсю орудовать на просторах страны, а правящая власть по-прежнему обеспечивает им полное покровительство.

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